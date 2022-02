"Mir war klar, dass ich umgebracht werde"

Im Video: Die hässlichen Bilder, die China verbergen will

Konzentrationslager, Folter, Tod: China gibt gern den perfekten olympischen Gastgeber. Das Regime hält seine dunkelste Seite geheim und spricht von Lügen. Bei t-online packt eine Augenzeugin aus.

Ein Stichwort reichte raus: Die kritische Frage nach der Lage der Uiguren in China sorgte jüngst auf einer Olympia-Pressekonferenz für einen Eklat. Die Funktionärin am Mikrofon reagierte zornig. Berichte über Lager in der Provinz Xinjiang seien nichts als "Lügen", so die Sprecherin von Chinas Olympia-Organisatoren.

China bestreitet die Verfolgung der Minderheit. Doch vor der t-online-Kamera spricht jetzt eine Augenzeugin, die als Uigurin selbst Opfer des Regimes wurde und eins von Chinas Konzentrationslagern kennt. t-online-Recherchen liefern Beweise für deren Existenz – durch Satellitenbilder, geleakte Dokumente und eindeutige Amateuraufnahmen.

Achtung: Die verstörenden Bilder und Schilderungen einer Augenzeugin im Exil sehen Sie hier – oder oben im Video.