Kriminalität

Schüsse in Kirche in Kalifornien - fünf Tote

01.03.2022, 07:20 Uhr | dpa

Polizeiband in der Nähe des Tatorts einer Schießerei in Sacramento. Ein Mann hat in einer Kirche mindestens vier Menschen erschossen und auch sich selbst getötet. Foto: Rich Pedroncelli/AP/dpa. (Quelle: dpa)