Holzkreuz umgefallen

Zwei Schwerverletzte bei Winteraustreibung

06.03.2022, 08:29 Uhr | t-online, wan

Die Front eines Rettungswagens (Symbolbild): Bei einem Fest in Wallmerath wurden zwei Menschen schwer verletzt. (Quelle: localpic/imago images)

Bei einer traditionellen Winteraustreibung ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Drei Menschen wurden beim "Burgbrennen" in Rheinland-Pfalz verletzt.

Zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter: Das ist die Bilanz eines Rituals im rheinland-pfälzischen Wallmerath am Samstagabend. Dort waren nach Polizeiangaben etwa 30 Personen zusammengekommen, um nach alten Brauch den Winter auszutreiben. Bei dem sogenannten "Burgbrennen" wird ein Holzkreuz in einem Scheiterhaufen stehend angezündet.

Offenbar kippte das Kreuz aber um, als es bereits in Flammen stand. Zwei in der Nähe stehende Männer wurden von einem Querbalken getroffen und schwer verletzt. Ein Mann musste mit einer Kopfverletzung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Frau wurde leicht verletzt.