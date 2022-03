Kollision in NRW

Kunstflieger stürzt ab – Pilot rettet sich mit Fallschirm

11.03.2022, 15:03 Uhr | AFP

Großes Glück im Unglück: Zwei Piloten sind nahe dem Flugplatz Hünxe mit ihren Kunstfliegern zusammengestoßen. Doch der Zwischenfall endete glimpflich.

Zwei Kunstflieger sind in der Nähe eines Flugplatzes im nordrhein-westfälischen Hünxe in der Luft zusammengestoßen. Wie die Polizei in Wesel mitteilte, stürzte eine der Maschinen nach der Kollision am späteren Donnerstagnachmittag in ein Feld. Der Pilot rettete sich mit dem Fallschirm.

Das zweite Flugzeug konnte demnach noch auf dem Flugplatz notlanden. Der 35-jährige Pilot der abgestürzten Maschine wurde leicht verletzt, der notgelandete 30-jährige Pilot blieb unversehrt. Die Unfallursache war unklar. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahmen Ermittlungen dazu auf.