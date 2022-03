Medikamente wohl Ursache

Feuerwehr findet Frau und vier Kinder tot in Wohnung

12.03.2022, 10:57 Uhr | AFP, dpa

In der französischen Stadt Grenoble fand die Feuerwehr eine tote Frau und vier Kinder in einer Wohnung. (Symbolfoto) (Quelle: Frédéric Scheiber/imago images)

Anwohner und Bekannte wunderten sich über einen Geruch aus einer Wohnung in Frankreich: Die Feuerwehr fand dort nun eine Frau und ihre vier Kinder. Alle sind tot.

In Grenoble im Südosten Frankreichs sind eine Frau und vier Kinder tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, handelt es sich vermutlich um eine Mutter und ihre Kinder im Alter von drei, acht, zehn und zwölf Jahren.



Die Ermittler vermuten, dass die Frau zunächst ihre Kinder und dann sich selbst durch die Einnahme von Medikamenten tötete.

Eine Bekannte hatte den Angaben zufolge die Behörden alarmiert, weil die Familie nicht auf Anrufe reagierte. Zudem sollen Anwohner sich wegen eines Geruchs aus der Wohnung an die Polizei gewandt haben. Am Freitagabend öffnete die Feuerwehr die verschlossene Wohnungstür und entdeckte die fünf Toten.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.