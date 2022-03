Nähe Schloss Neuschwanstein

In Tirol in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ist ein großer Waldbrand ausgebrochen, der sich rasch ausbreitet. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Im Tiroler Wald unweit von Schloss Neuschwanstein wütet derzeit ein Feuer. Ausgebrochen ist es am Samstag bei Pinswang. Lediglich ein Bergkamm trennt die Flammen und das Schloss auf deutscher Seite.

Die Löschmaßnahmen mussten am Samstagabend abgebrochen werden, die Hubschrauber konnten bei Nacht nicht fliegen. Das Feuer breitet sich derzeit aus. Der ganze Bergwald steht in Flammen. Hunderte Einsatzkräfte wurden aus den umliegenden Regionen in Pinswang zusammengezogen.



Am Sonntagvormittag werden die Löschmaßnahmen mittels Hubschrauber fortgesetzt. Aufgrund der starken Trockenheit reicht ein Funken, um die Flammen zu verstärken. In Deutschland herrscht derzeit in vielen Regionen die höchste Waldbrandgefahr. Die Löscharbeiten werden die nächsten Tage andauern, um die letzten Feuerstellen abzulöschen.

In der Nacht auf Sonntag konnte das Flammeninferno mit der Kamera eingefangen werden. Das Video sehen Sie hier oder oben.