Unfall in Ischgl

Skifahrer prallen zusammen und stürzen – ein Toter

14.03.2022, 06:49 Uhr | AFP, MaM

Sessellift in Ischgl: Andere Skifahrer leisteten Erste Hilfe (Symbolbild). (Quelle: Eibner Europa/imago images)

Auf einer Piste im beliebten Skiort Ischgl sind zwei Männer miteinander kollidiert. Einer der beiden wurde dabei so schwer verletzt, dass er nur wenig später an seinen Verletzungen starb.

In Tirol sind zwei Skifahrer zusammengeprallt. Dabei wurde einer der Männer tödlich verletzt, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Ein 27-jähriger Deutscher sei demnach am Sonntag in Ischgl gegen den Rücken eines 65-jährigen Deutschen geprallt. Beide Skifahrer seien daraufhin gestürzt.

Während der 65-Jährige Verletzungen im Bereich des Rückens und der linken Brust erlitten habe, sei der 27-Jährige gegen einen Wegweiser geprallt und bewusstlos auf der Piste liegen geblieben. Andere Skifahrer hätten sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen und einen Notruf abgesetzt.

Die Besatzung eines Notarzthubschraubers leitete schließlich Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem 27-Jährigen ein und flog ihn ins Krankenhaus. Dort sei der junge Mann seinen Verletzungen jedoch erlegen.