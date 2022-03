Wetteraussichten im Video

Temperaturen bis zu 17 Grad – dann drängt Kaltluft herein

Hier haben Sie Chancen auf Sonne

Der Hochdruckeinfluss dominiert in Deutschland – somit könnte der März einer der sonnenscheinreichsten überhaupt werden. Doch in einigen Regionen wird es vorerst ungemütlich. (Quelle: t-online)

Wetter in Deutschland: Am Wochenende wird es in vielen Teilen Deutschlands sonnig. (Quelle: t-online)