In Sachsen-Anhalt

Zahlreiche Schulkinder bei Busunfall verletzt

23.03.2022, 17:16 Uhr | AFP

In Halle in Sachsen-Anhalt sind zahlreiche Schulkinder bei einem Busunfall leicht verletzt worden. Der Bus war an einer Ampel mit einem Fahrschulauto zusammengestoßen. Die Insassen des Fahrschulautos blieben unverletzt.

Bei einem Auffahrunfall mit einem Bus in Halle in Sachsen-Anhalt sind am Mittwochmittag zahlreiche Schulkinder und andere Fahrgäste verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten sie zumeist aber nur leichte Blessuren. Demnach fuhr der Bus an einer Ampel auf einen Fahrschulwagen auf. Dieser war zunächst angefahren, hatte aber wieder gestoppt. Der Bus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Während die Insassen des Fahrschulautos laut Polizei unverletzt blieben, wurden viele der etwa 40 Passagiere in dem Bus leicht verletzt. Sie wurden mit sechs Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach Berichten regionaler Medien stürzten die Kinder infolge der Kollision. Demnach wurden 20 Kinder leicht verletzt.