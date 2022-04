Aprilwetter sorgt für Sturm und Kälte

Animation zeigt: Tiefdruckgebiet bringt heftige Niederschläge

Der April lässt das Frühlingswetter bislang vermissen. Ein neues Tiefdruckgebiet sorgt weiterhin für viel Regen und Wind. In einer Region wird es besonders stürmisch.



Nach dem sehr sonnigen und zu trockenen März sorgte Anfang April Polarluft, die nach Europa strömte, für einen heftigen Kälteeinbruch mit Schnee. Auch in dieser Woche bleibt das Wetter weitgehend nass und ungemütlich. Teils wird heftiger Wind bis hin zu Orkanböen erwartet.









Wo sich in dieser Woche trotzdem die Sonne blicken lässt, in welchem Gebiet orkanartige Winde zu erwarten sind und mit welchen Temperaturen Sie in Ihrer Region rechnen können, sehen Sie hier oder oben in der Animation.