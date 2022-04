An belebtem Times Square

Knall versetzt New York-Touristen in Panik

11.04.2022, 07:45 Uhr | t-online, wan

Der Times Square in New York ist bei Touristen beliebt (Archivbild): Am Sonntag kam es kurzzeitig zu einer Panik. (Quelle: Richard B. Levine/imago images)

Ein lauter Knall hat am Sonntagabend am New Yorker Times Square für eine Panik gesorgt. Videos in sozialen Medien zeigten weglaufende Menschen. Kurze Zeit später trafen Rettungskräfte ein.

Nach einer offensichtlichen Verpuffung hat es mitten in New York kurzzeitig eine Panik gegeben. Am Times Square gab es am Sonntagabend (Ortszeit) nach Augenzeugenberichten einen lauten Knall. Passanten rannten weg, kurze Zeit später erreichten Feuerwehrfahrzeuge den Ort. Ersten Nachrichten zufolge soll es zu einem Feuer im Kanalsystem gekommen sein. Der Platz wurde weiträumig abgesperrt.

Auf Bildern einer Webkamera sind die herannahenden Rettungsfahrzeuge zu erkennen, allerdings keine Anzeichen von Feuer oder Rauch an dem beliebten Ort für Touristen aus aller Welt. Wie der US-Nachrichtensender Fox News berichtet, seien keine Menschen verletzt worden. Die Ursache für das Feuer und den Knall werde ermittelt. Eine CBS-Reporterin berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, dass man in drei Schächten in der Umgebung Feuer entdeckt hätte und nun in umliegenden Gebäuden Gasmessungen durchgeführt würden.

Schachtbrände treten häufig auf, wenn Kohlenmonoxid oder ein anderes Gas durch einen elektrischen Kurzschluss im Untergrund gezündet wird und eine Explosion durch den Weg des geringsten Widerstands – meistens Abwasserschächte – geschickt wird. In New York sind diese in den vergangenen Jahren häufiger geworden.