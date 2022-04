Maschine fällt auf Passanten

Flugzeug stürzt auf Haiti ab – mindestens sechs Tote

21.04.2022, 09:49 Uhr

Haiti: Ein Mann hält einen Sitz aus dem Flugzeug, das auf einer Straße in der Hauptstadt Port-au-Prince abgestürzt ist. (Quelle: Lutherson Leon/Reuters)

In der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Bei dem Unglück sollen auch Passanten am Boden getötet worden sein, darunter ein Motorradfahrer.

Beim Absturz eines kleinen Verkehrsflugzeugs in Haiti auf einer Straße sind am Mittwoch mindestens sechs Menschen gestorben. Das Flugzeug war auf dem Weg von der Hauptstadt Port-au-Prince in die südliche Stadt Jacmel, sagte der Polizeichef des Vororts Carrefour, Pierre Belamy Samedi. "Ich sah fünf Leichen und mindestens drei Verletzte, die nicht im Flugzeug waren", sagte er. Demnach traf die Maschine auch Fahrzeuge und Menschen auf einer Straße.

Nach Angaben des Richters Moise Jean wurden bei dem Absturz auch ein Motorradfahrer getötet und fünf weitere Personen am Boden verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Blockierte Landwege führen zu mehr Flugverkehr

Der Flugverkehr hat in Haiti über das vergangene Jahr erheblich zugenommen. Grund dafür sind kriminelle Banden, die Straßenverbindungen von Port-au-Prince in andere Teile des Landes blockieren.

Der Karibikstaat wird seit Jahren von heftiger Bandenkriminalität erschüttert, die sich in den vergangenen Monaten noch verschärft hat. Die Polizei wirkt gegen die schwer bewaffneten Banden machtlos. Seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse Mitte vergangenen Jahres befindet sich das Land zudem in einer politischen Krise.