Seit 20 Jahren rohes Fleisch

Millionen im Netz staunen: So sieht der Mann jetzt aus

26.04.2022, 09:04 Uhr | t-online, cex

So sieht er aus: Der Mann isst seit 20 Jahren rohes Fleisch. (Quelle: Bit Projects)

Seit 20 Jahren isst dieser Mann rohes Fleisch und Tier-Innereien. Doch was befremdlich wirkt, kommt bei seinen Fans gut an: In den sozialen Netzwerken folgen ihm Millionen Menschen.

Unter dem Namen "Liver King" wurde der 44-jährige Brian Johnson auf Instagram und TikTok bekannt: Millionen Menschen folgen dem Mann, der sich fast ausschließlich von rohem Fleisch ernährt. Der Grund für die ungewöhnliche Ernährung: Ärzte diagnostizierten bei seinen Söhnen Allergien. Den Rat der Mediziner, dass die Erkrankung seines Nachwuchses nur mit Medikamenten zu behandeln sei, wollte er nicht akzeptieren – das brachte ihn auf die Idee, die Ernährung umzustellen. Laut eigenen Angaben mit Erfolg.

