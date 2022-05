So wird das Wetter am Wochenende

Kriminalit├Ąt Land der Morde - USA k├Ąmpfen mit grassierender Waffengewalt Von dpa 05.05.2022 - 11:11 Uhr Lesedauer: 5 Min. Ein Mann mit mehreren Schusswaffen nimmt an einer Demonstration f├╝r das Recht teil, Waffen zu besitzen. (Quelle: Genna Martin/seattlepi.com/AP/dpa./dpa)

New York (dpa) - "Du bist zu sp├Ąt. Ich habe hier viel zu tun", blafft Jackie Rowe-Adams durch das vollgekramte B├╝ro, das der Besucher durch eine mit Jalousien verhangene Glast├╝r in Harlem betritt.

"Harlems Mothers Save" hei├čt ihre Organisation, die sich um Opfer von Schusswaffen im New Yorker Stadtteil k├╝mmert und Gewalt verhindern will. Diese jedoch grassiert zunehmend. Nicht nur in Harlem und New York, in vielen St├Ądten der USA. L├Ąngst redet Pr├Ąsident Joe Biden von einer "Epidemie der Waffengewalt". Und Rowe-Adams - die zwei S├Âhne durch Sch├╝sse verloren hat - hat mehr Arbeit denn je.

Schockierende Bilanz

Die schockierenden Zahlen in den Vereinigten Staaten sprechen dabei f├╝r sich: 488 Morde verzeichnete die New Yorker Polizeibeh├Ârde NYPD im vergangenen Jahr in der Ostk├╝stenmetropole. Das ist der h├Âchste Wert seit einem Jahrzehnt. 1500 Schie├čereien markierten dabei den H├Âchststand seit 15 Jahren - eine Verdopplung in nur zwei Jahren. In Chicago wurden den Beh├Ârden zufolge sogar 797 Menschen ermordet, was seit einem Vierteljahrhundert nicht passiert sei.

Jackie Rowe-Adams steht im Kampf gegen die Waffengewalt heute an vorderster Front. Bilder in ihrem B├╝ro zeigen sie Arm in Arm mit New Yorks B├╝rgermeister Eric Adams oder mit drohend erhobenem Zeigefinger vor dem m├Ąchtigen Boss des Waffen-Lobbyverbandes NRA, Wayne LaPierre. Rowe-Adams ist gegen die Gewalt in den Krieg gezogen, weil sie vor Jahrzehnten selbst zum Opfer wurde.