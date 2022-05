Heard berichtete am zweiten Tag ihrer Aussage am Donnerstag von einem weiteren brutalen Vorfall: "Er (Depp) hat einfach immer weiter auf mich eingeschlagen. Ich dachte: "So werde ich sterben. Er wird mich jetzt umbringen. Er wird mich umbringen und es noch nicht einmal gemerkt haben."" Zuvor hatte die Schauspielerin bereits von mehreren weiteren angeblichen ├ťbergriffen Depps berichtet. So habe er sie unter Drogeneinfluss einmal in einem Flugzeug angegriffen, als sie w├Ąhrend eines Streits auf einen anderen Platz habe wechseln wollen: "Ich sp├╝re diesen Stiefel in meinem R├╝cken. Er hat mir einfach in den R├╝cken getreten. Ich bin auf den Boden gefallen", sagte Heard, die immer wieder mit den Tr├Ąnen k├Ąmpfte.