Aktualisiert am 10.05.2022 - 11:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein 23-j√§hriger Arbeiter ist am Montag im ostbayerischen Unterk√∂blitz durch herabfallende Stahltr√§ger t√∂dlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es bei Arbeiten auf dem Gel√§nde eines Stromnetzbetreibers, wie die Polizei in Regensburg am Montagabend erkl√§rte. Demnach verluden zwei Arbeiter Stahltr√§ger f√ľr den Bau von Strommasten. Bei dem Versuch, die Stahltr√§ger umzulagern, geriet ein Paket ins Rutschen und fiel auf den 23-J√§hrigen.