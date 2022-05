Sachsen Juwelendiebstahl: Weiterer TatverdĂ€chtiger festgenommen Von dpa 10.05.2022 - 16:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine bei dem Einbruch beschĂ€digte Vitrine im Juwelenzimmer im Historischen GrĂŒnen Gewölbe im Dresdner Schloss (Archivbild von 2020). (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Dresden (dpa) - Am Rande des Prozesses um den Juwelendiebstahl aus dem GrĂŒnen Gewölbe in Dresden hat die Polizei am Dienstag einen siebten TatverdĂ€chtigen festgenommen.

Der 22-JĂ€hrige hatte der Hauptverhandlung als Besucher beigewohnt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden mit. Er sei dringend tatverdĂ€chtig, den anderen Beschuldigten "in Kenntnis des gesamten Tatplans umfassende Hilfestellung bei der Planung und DurchfĂŒhrung des Vorhabens geleistet zu haben", hieß es. Ermittler untersuchten am Dienstag auch das Auto und die Wohnung des Mannes in Berlin-Kreuzberg. Dabei seien sie von Beamten der Berliner Polizei unterstĂŒtzt worden.

Beute im Wert von ĂŒber 113 Millionen Euro

In dem Prozess sind sechs junge MĂ€nner zwischen 23 und 28 Jahren wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Dem jetzt Festgenommenen wird Beihilfe zu diesen Straftaten vorgeworfen. Er soll morgen dem Ermittlungsrichter in Dresden vorgefĂŒhrt werden.

Die Angeklagten sind Deutsche und stammen aus einer bekannten arabischstĂ€mmigen Berliner Großfamilie. Sie sollen am frĂŒhen Morgen des 25. November 2019 aus der Schatzkammer 21 SchmuckstĂŒcke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von ĂŒber 113 Millionen Euro gestohlen und SachschĂ€den in Höhe von ĂŒber einer Million Euro hinterlassen haben. Ihnen wird auch vorgeworfen, einen Stromkasten in der Altstadt angezĂŒndet zu haben sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto.