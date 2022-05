Forscherin Stechm├╝cken k├Ânnen West-Nil-Virus verbreiten Von dpa 10.05.2022 - 16:35 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine M├╝cke saugt Blut aus dem Arm eines Mannes. (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

M├╝ncheberg (dpa) - Ein Surren, ein kleiner Piks, und dann oft tagelanges Jucken - mit fr├╝hlingshaftem Wetter sind auch die M├╝cken wieder unterwegs.

Meist ist das nur l├Ąstig, in seltenen F├Ąllen k├Ânnen M├╝ckenstiche auch krank machen: Seit einigen Jahren ist bekannt, dass heimische Stechm├╝cken den Erreger des West-Nil-Fiebers ├╝bertragen k├Ânnen. Der Osten ist neben Bayern Hot-Spot f├╝r die Verbreitung. "Warum, wissen wir noch nicht", sagte Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum f├╝r Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in M├╝ncheberg (M├Ąrkisch-Oderland), der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen seien Th├╝ringen, Sachsen Anhalt, Sachsen und Brandenburg.

Urspr├╝nglich kommt das West-Nil-Virus vor allem in w├Ąrmeren Regionen der Erde vor. Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) hatten allerdings heimische Hausm├╝cken bereits als ├ťbertr├Ąger des Erregers identifiziert. Das Virus kann in Stechm├╝cken ├╝berwintern. "Je w├Ąrmer es dann wird, umso besser k├Ânnen sich die Krankheitserreger weiterentwickeln", erl├Ąutert Werner. Meistens wird eine Infektion nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gar nicht bemerkt, einige Infizierte litten an grippe├Ąhnlichen Symptomen. Schwere Verl├Ąufe des West-Nil-Fiebers sind demnach selten, k├Ânnen aber t├Âdlich enden. In Deutschland werden F├Ąlle beim Menschen nach RKI-Angaben seit 2019 registriert. Es sei damit zu rechnen, dass sich der Erreger in Deutschland weiter etabliert.

Bei der Verbreitung von Viren ├╝ber M├╝cken spielt auch der Klimawandel eine Rolle. "Die Klimaver├Ąnderung f├╝hrt dazu, dass sich die Erreger in den M├╝cken besser vermehren k├Ânnen. Zentraler Dreh und Angelpunkt ist aber die zunehmende Globalisierung", sch├Ątzt Werner ein. Exotische M├╝ckenarten k├Ânnen sich zum Beispiel ├╝ber den Warenhandel von Kontinent zu Kontinent verbreiten, etwa die Asiatische Tigerm├╝cke mit dem weltweiten Gebrauchtreifenhandel. Die Eier reisten in den Reifen als blinde Passagiere, erkl├Ąrt die M├╝ckenexpertin. Wenn diese mit Wasser benetzt werden, schl├╝pfen die Larven. Gute Entwicklungsm├Âglichkeiten am Zielort k├Ânnten zur Ansiedlung f├╝hren. Aber auch den Campingtourismus aus S├╝deuropa f├╝hrt Werner als Verbreitungsm├Âglichkeit an.