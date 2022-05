Wie es in den kommenden Monaten weiter geht, wie stark uns das Virus noch beschĂ€ftigen wird, hĂ€ngt unter anderem davon ab, wie groß die ImmunitĂ€t in der Bevölkerung mittlerweile ist. Also wie viele Menschen ĂŒber eine zurĂŒckliegende Infektion oder ĂŒber eine Impfung einen Schutz vor einer weiteren Ansteckung und/oder Erkrankung aufgebaut haben.

Hinweise auf das Ausmaß der ImmunitĂ€t gibt eine kĂŒrzlich von Wissenschaftlern des Robert Koch-Instituts (RKI) vorgelegte Modellierung. Nach dieser Untersuchung sind nur noch sieben Prozent der Menschen in Deutschland immunologisch naiv - also weder geimpft noch ĂŒber eine Ansteckung mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen.

Je grĂ¶ĂŸer der Anteil dieser Gruppe, desto leichter hat es das Virus im Allgemeinen, sich auszubreiten. Mit sieben Prozent sollten die Ausbreitungschancen des Virus schon betrĂ€chtlich begrenzt sein - auch wenn nicht sicher ist, wie gut geschĂŒtzt die ĂŒbrigen 93 Prozent jeweils vor weiterer Ansteckung und Erkrankung sind.

Allerdings verweisen die RKI-Forscher darauf, dass die erreichte ImmunitĂ€t von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sei, zumeist aufgrund der unterschiedlichen Impfquoten. Auch in den Altersgruppen variierten die ermittelten Zahlen sehr: Bei Ă€lteren Menschen ab 60 Jahren mit höherem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs gehen die Wissenschaftler von rund vier Prozent aus, die immunologisch naiv sind. Unter den Kindern sei die Zahl derer, die ĂŒber keinerlei ImmunitĂ€t verfĂŒgten hingegen grĂ¶ĂŸer - schließlich gibt es fĂŒr die JĂŒngeren unter 5 Jahren noch keinen Covid-19-Impfstoff, fĂŒr die 5- bis 11-JĂ€hrigen bisher nur eine eingeschrĂ€nkte Impfempfehlung.

Nichts Genaues kann vorhergesagt werden

Wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird, ist entscheidend auch von der weiteren Entwicklung des Virus abhÀngig. Und die ist schwer vorherzusehen. "Andere Viren, wie zum Beispiel Grippe-Viren, verÀndern sich eher schrittweise und weniger sprunghaft als Sars-CoV-2 in den vergangenen zwei Jahren", sagt Richard Neher, der am Biozentrum der UniversitÀt Basel die Evolution von Viren erforscht. "Es ist denkbar, dass Sars-CoV-2 sich in Zukunft auch gradueller und weniger dramatisch verÀndert." Ob und wann dieser Wandel komme, sei aber unklar.

Das Auftauchen einer "Killervariante", wie sie von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einiger Zeit in den Raum gestellt wurde, wird von den meisten Experten fĂŒr eher unwahrscheinlich gehalten. Aber auch ohne eine extrem immunresistente und krankmachende Variante ist nicht abschließend geklĂ€rt, wie gut - und wie langanhaltend - der bisher erreichte Immunschutz in der Bevölkerung ist.