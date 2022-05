Passagier landet Flugzeug sicher in Florida

Ein Passagier in einer einmotorigen Cessna hat in den USA das Flugzeug selbst landen müssen – ohne jegliche Flugkenntnisse. Der Pilot war offenbar krank geworden.

Mithilfe eines Fluglotsen hat ein Passagier in Florida ein Kleinflugzeug sicher landen können. "Wir haben ein ernsthaftes Problem. Der Pilot ist verwirrt", hatte Darren Harrison nach einem Bericht des US-Senders CNN am Dienstag auf dem Flug von den Bahamas gefunkt. Er habe selbst keine Ahnung vom Fliegen, fügte er noch hinzu. Fluglotse Robert Morgan war der richtige Mann an der richtigen Stelle: Er ist auch ausgebildeter Fluglehrer. Allerdings hatte er das Modell 208, aus dem der Notruf kam, selbst noch nicht geflogen.