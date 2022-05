Die Rettungsarbeiten in den Tr├╝mmern in der Altstadt von Havanna wurden beendet, wie das Pr├Ąsidialamt des sozialistischen Karibikstaates auf Twitter mitteilte. Die staatliche Nachrichtenagentur ACN berichtete, am Donnerstag sei noch eine Leiche geborgen worden. Von 98 Verletzten wurden nach einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums zw├Âlf Erwachsene und vier Minderj├Ąhrige noch in Krankenh├Ąusern behandelt - darunter sechs Menschen in kritischem Zustand.