Terroralarm in Essen: Ermittlungen gegen Sch├╝ler dauern an

Essen (dpa) - Nach dem Terroralarm in Essen m├╝ssen die Ermittler an diesem Freitag entscheiden, ob der verd├Ąchtige Gymnasiast einem Haftrichter vorgef├╝hrt wird. Er war am Donnerstagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando in seinem Kinderzimmer festgenommen worden.