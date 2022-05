Herzogenrath/D├╝sseldorf (dpa) - Nach der Amoktat in einem Regionalexpress in Nordrhein-Westfalen m├╝ssen die Ermittler entscheiden, was mit dem festgenommenen Mann geschehen soll.

Gepr├╝ft wird, ob gegen den 31-J├Ąhrigen ein Haftbefehl beantragt wird oder ob eine Unterbringung in einer Psychiatrie in Frage kommt. Der Mann soll am Freitag in dem Zug ein Messer gez├╝ckt und wahllos und willk├╝rlich auf seine Mitreisenden eingestochen haben. Am Ende wurden f├╝nf Menschen und der Angreifer selbst verletzt. Ermittelt wird gegen den 31-J├Ąhrigen wegen eines versuchten T├Âtungsdelikts.