In der Nacht zu Freitag hatte ein Kabel auf H├Âhe des Hamburger Bahnhofes Sternschanze gebrannt. Der Abschnitt geh├Ârt zu den verkehrsreichsten Strecken in Deutschland. ├ťber das betroffene Kabel laufe die gesamte Kommunikation auf dieser Strecke zwischen den Stellwerken, dar├╝ber w├╝rden etwa die Weichen und die Signale gesteuert, hatte es am Freitag gehei├čen. Die umfangreichen Reparaturarbeiten dauerten am Samstag weiter an.