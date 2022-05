Ein Autofahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Rheinland-Pfalz geliefert, bei der zwei Streifenwagen besch├Ądigt wurden. Der Mann konnte am Sonntag schlie├člich in Feuerscheid (Eifelkreis Bitburg-Pr├╝m) gestoppt und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Sein F├╝hrerschein wurde beschlagnahmt, ihn erwarten den Angaben zufolge mehrere Strafverfahren.