Aktualisiert am 19.05.2022 - 11:31 Uhr Lesedauer: 1 Min.

T├Ąter schie├čt an Schule in Bremerhaven und verletzt Frau

Bremerhaven (dpa) - An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handelte es sich um eine Frau. Sie kam ins Krankenhaus.