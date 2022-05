Berlin (dpa) - Angesichts der FĂ€lle von Affenpocken in mehreren LĂ€ndern, die teils schwule MĂ€nner betreffen, warnt die Deutsche Aidshilfe vor falschen Schlussfolgerungen und Stigmatisierung.

"NatĂŒrlich gibt es bei den Affenpocken oberflĂ€chliche Ähnlichkeiten zu HIV damals - es ist wieder eine Erkrankung aus Afrika, die auch schwule MĂ€nner betrifft. Aber in vielen anderen Punkten passt der Vergleich nicht", sagte Aidshilfe-Sprecher Holger Wicht der Deutschen Presse-Agentur.

Das Virus, das die Affenpocken auslöst, sei im Unterschied zu HIV in den 80er Jahren lĂ€nger bekannt, zudem heile die Erkrankung von selbst aus. "Uns ist sehr wichtig, dass hier nicht Panik und unangemessene Ängste entstehen." Es gebe bei der EinschĂ€tzung der Krankheitsschwere aber auch noch Ungewissheiten: etwa wie gut ImmungeschwĂ€chte - dazu können zum Beispiel auch langjĂ€hrig unbehandelte HIV-Infizierte zĂ€hlen - die Erkrankung verkraften.

Nach der Erfahrung mit HIV fĂŒrchte man die Stigmatisierung schwuler MĂ€nner und von Menschen aus Afrika, sagte Wicht. Er erinnerte auch an die Ausgrenzungen und Schuldzuweisungen zu Beginn der Corona-Pandemie, die sich gegen Menschen aus Asien richteten - und gegen Menschen, die als asiatisch wahrgenommen wurden.

Wicht betonte, man wolle das Thema Ă€hnlich wie bei anderen sexuell ĂŒbertragbaren Infektionen mit Vernunft und AufklĂ€rung statt Angst angehen. Eine Ansprache und Information der Zielgruppe erfolge in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut (RKI).

In den vergangen Tagen waren in mehreren westlichen LĂ€ndern einige FĂ€lle der dort eigentlich sehr selten auftretenden Infektionskrankheit nachgewiesen worden. Der CharitĂ©-Infektiologe Leif Sander beschrieb die Affenpocken bei Twitter als weniger krankmachend als die Pocken, es sei aber "dennoch eine ernste und in EinzelfĂ€llen tödliche Erkrankung". Laut RKI gehören sexuelle Handlungen zu einem der möglichen Übertragungswege.