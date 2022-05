Ziehungsort ist die finnische Hauptstadt Helsinki. Koordiniert wird die Lotterie mit 18 TeilnehmerlĂ€ndern und 33 staatlichen Lotteriegesellschaften von Westlotto in MĂŒnster. Zum Start im Jahr 2012 waren neben Deutschland auch DĂ€nemark , Estland, Finnland , Italien, Slowenien und die Niederlande dabei. SpĂ€ter kamen Spanien, Island, Norwegen , Schweden, Kroatien, Lettland, Litauen, die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei und Polen hinzu.

Was die Gewinner mit dem Megagewinn machen, wird nur in den seltensten FĂ€llen öffentlich - zumal die Berater der Lotteriegesellschaften zur Ă€ußersten Diskretion raten. 2013 knackte ein Norweger den Jackpot und rĂ€umte 13,5 Millionen Euro ab. Er erfĂŒllt sich einen Traum und investiert einen Teil seines Gewinns in den norwegischen Erstliga-Fußballverein Odd Grenland.