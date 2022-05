Deutscher ertrinkt in Tirol – Rettungsversuch des Sohnes gescheitert

UnglĂŒck in Tirol: Ein Vater und sein Sohn waren mit Kajaks unterwegs, als der 58-JĂ€hrige in eine Wasserwalze geriet. Trotz aller Rettungsversuche ertrank der Mann.

Ein deutscher Kajakfahrer ist in Tirol unter dramatischen UmstĂ€nden vor den Augen seines Sohnes ertrunken. Wie die österreichische Polizei am Samstag mitteilte, kenterte der 58-JĂ€hrige aus dem Raum Köln am Vortag auf dem Fluss Rosanna. Er sei mit dem Strom geschwommen, bis er in eine sogenannte Wasserwalze geriet und sein Fuß zwischen Steinen steckenblieb. Laut Polizei versuchte der 24-jĂ€hrige Sohn vergeblich, den Vater inmitten der starken Strömung zu befreien. Der Mann wurde unter Wasser gedrĂŒckt und ertrank.