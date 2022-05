Tribüne stürzt teils ein: Verletzte bei Probe für Queen-Parade

Bei der Probe f├╝r die Milit├Ąrparade zum Thronjubil├Ąum der Queen ist eine Zuschauertrib├╝ne teilweise eingest├╝rzt. Mindestens zwei Menschen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Unfall mit mehreren Verletzten hat die Proben zur traditionellen Milit├Ąrparade zum Thronjubil├Ąum der Queen in London ├╝berschattet. Zwei Menschen wurden in Krankenh├Ąuser gebracht und drei weitere von Sanit├Ątern behandelt, nachdem am Samstag Berichten zufolge eine Besuchertrib├╝ne teilweise einst├╝rzte.