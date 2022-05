Tornado in Michigan: Zwei Tote und Dutzende Verletzte

Die Sender CNN und ABC meldeten am Samstag unter Berufung auf die Beh├Ârden, der Sturm sei am Vortag mit Windgeschwindigkeiten von sch├Ątzungsweise bis zu 225 Kilometern pro Stunde durch den Ort Gaylord gezogen. CNN berichtete von "katastrophalen" Zerst├Ârungen.

Tornados sind in der Region eigentlich un├╝blich. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer teilte mit, sie habe f├╝r den Bezirk Otsego, in dem Gaylord liegt, den Notstand ausgerufen. "Wir werden f├╝r den Wiederaufbau alles tun, was n├Âtig ist."