Aktualisiert am 23.05.2022 - 20:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

L├╝denscheid (dpa/lnw) - Nach dem t├Âdlichen Schuss auf einen 40-J├Ąhrigen bei einer Kirmes in L├╝denscheid haben die Ermittler am Montagabend einen Mann gefast.

Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft haben Spezialkr├Ąfte den Tatverd├Ąchtigen in L├╝denscheid festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Zu weiteren Details, Alter und Hintergr├╝nden wollten sich die Ermittler am Abend nicht mehr ├Ąu├čern.

Bei einer Kirmes in L├╝denscheid im Nordwesten des Sauerlandes war am Samstagabend ein 40-J├Ąhriger am Ausgang des Festgel├Ąndes erschossen worden. Zuvor war es auf dem Gel├Ąnde zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-J├Ąhrigen und einer sechsk├Âpfigen Gruppe gekommen. Als der Jugendliche und sein Vater die Gruppe hatten zur Rede stellen wollen, waren diese alle geflohen.