Bei einem gemeinsamen Flug in ├ľsterreich sind zwei Piloten kollidiert. Doch wie ein Wunder ├╝berleben die insgesamt vier Insassen die Abst├╝rze der zwei Maschinen.

Zwei Piloten aus Bayern sind bei einem gemeinsamen Flug mit ihren Leichtflugzeugen in ├ľsterreich zusammengesto├čen. Die insgesamt vier Insassen ├╝berlebten die Abst├╝rze ihrer Maschinen in Ober├Âsterreich am Sonntag unverletzt, wie die Polizei mitteilte.