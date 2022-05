Es m√ľsse hart und fr√ľh reagiert werden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag am Rande des Deutschen √Ąrztetags in Bremen. Er betonte: "Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie." Es handele sich um einen bekannten Erreger, und man wisse, wie man ihn bek√§mpfen k√∂nne. Durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht k√∂nne die Situation in den Griff bekommen werden.