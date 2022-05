Recklinghausen (dpa) - Ein junger Polizist sollte ein Haus in Nordrhein-Westfalen auf m├Âgliche Einbrecher durchsuchen, steckte dabei ein billiges Einwegfeuerzeug ein - daf├╝r k├Ânnte er jetzt seinen Job verlieren.

Das Amtsgericht Recklinghausen hat den 24-J├Ąhrigen am Montag wegen "Diebstahls mit Waffe" - der Polizist trug im Einsatz seine Dienstwaffe - zu 90 Tagess├Ątzen Geldstrafe ├á 80 Euro verurteilt, wie das Gericht best├Ątigte.

Laut "Bild"-Zeitung will der Polizist in Berufung gehen - auch, weil er noch als Beamter zur Probe arbeitet und mit der Verurteilung seine Anstellung verlieren k├Ânnte.

Der 24-J├Ąhrige sei im Sommer vergangenen Jahres zusammen mit einem Kollegen zu dem Haus gerufen worden, weil dort eine T├╝r offen stand, hie├č es laut Gericht in der Anklage. Bei der Durchsuchung habe er in einem Zimmer das Feuerzeug eingesteckt, er sei dabei von einer installierten Kamera gefilmt worden. So wurde der Fall bekannt.