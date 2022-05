Die neuen und ultralangen Z├╝ge schie├čen mit fast 100 Kilometern pro Stunde durch die R├Âhren, Fahrzeiten zwischen wichtigen Knotenpunkten wie dem Bahnhof Paddington und dem Finanzzentrum Canary Wharf halbieren sich. Die Verantwortlichen jubeln ├╝ber einen "Game Changer", also eine bahnbrechende ├änderung.

Wenn die Verbindung einmal durchgehend ge├Âffnet ist, wird sie sich ├╝ber 113 Kilometer strecken - von Reading in der Grafschaft Berkshire im Westen, mit Seitenarm zum Gro├čflughafen Heathrow, bis Shenfield in Essex im Osten. Auch die Umsteigezeit etwa zwischen den Airports Stansted und Heathrow soll dann deutlich k├╝rzer sein.

Doch allein mit Funktionalit├Ąt ist es nicht getan. Mit der Elizabeth Line will London sein in die Jahre gekommenes U-Bahn-Netz in die Weltspitze katapultieren. Projektchef Wild h├Ârt gar nicht auf zu schw├Ąrmen, er spricht von "kathedralen├Ąhnlichen Stationen", "akustisch und klimatisch perfekt". Der Neubau sei der "Stolz des Vereinigten K├Ânigreichs", biete "das Beste von britischer Ingenieurkunst" und einfach die "Errungenschaft des Jahrhunderts".