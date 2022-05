LĂŒdenscheid (dpa) - Nach dem tödlichen Schuss auf der Kirmes in LĂŒdenscheid ist ein Jugendlicher wegen des dringenden Verdachts des vorsĂ€tzlichen Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Der TatverdĂ€chtige habe seinen Wohnsitz in LĂŒdenscheid, teilte die Staatsanwaltschaft Hagen am Dienstag mit.