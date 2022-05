Mainz (dpa) - Geldscheine im Wert von mindestens 50.000 Euro sind in Mainz aus einem Hochhaus geflattert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben mehrere Anwohner aus dem Hochhauskomplex in der rheinland-pfĂ€lzischen Landeshauptstadt am Montagmittag das "außergewöhnliche Unwetter" gemeldet.