Aktualisiert am 25.05.2022 - 16:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mehr als 70 Verletze und Sch├Ąden in Millionenh├Âhe sind die vorl├Ąufige Bilanz des Zusammensto├čes eines Zuges mit einem Bus am Dienstag. Nun pr├╝ft die Polizei, ob der Busfahrer verantwortlich gemacht werden kann.

Nach der Kollision von einem Bus mit einem Zug in Blaustein bei Ulm pr├╝ft die Polizei nun, ob sich der Busfahrer strafbar gemacht hat. Der Mann habe durch sein Verhalten sich und andere in Gefahr gebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.