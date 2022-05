Aktualisiert am 26.05.2022 - 01:36 Uhr

Nach rund vier Tagen an der ISS dockte das unbemannte Raumschiff am Mittwoch planm├Ą├čig wieder von der Raumstation ab und landete wenige Stunden sp├Ąter im US-Bundesstaat New Mexico, wie Boeing und Nasa mitteilten.