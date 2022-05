Griechenland ist viel Sonne und hohe Temperaturen gewohnt. So warm wie in den kommenden Tagen wird es im Fr├╝hjahr aber nur selten. Mediziner haben einige Tipps f├╝r Touristen aus dem Norden Europas.

In Griechenland werden in den kommenden Tagen f├╝r den Mai ungew├Âhnlich hohe Temperaturen erwartet. Wie das Meteorologische Amt am Donnerstag mitteilte, sollten die Thermometer vor allem in West- und Mittelgriechenland Werte um die 37 Grad anzeigen. Auch auf den Inseln der ├äg├Ąis werden um die 35 Grad erwartet.