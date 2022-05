Schweres Erdbeben erschüttert Süden von Peru

Ein schweres Erdbeben hat den S├╝den von Peru ersch├╝ttert. Das Zentrum des Bebens der St├Ąrke 7,2 lag 13 Kilometer nordwestlich von Az├íngaro in einer Tiefe von 217 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Donnerstag mitteilte. Das Geophysikalische Institut von Peru gab die St├Ąrke mit 6,9 an. Der Erdsto├č sei auch in den Regionen Arequipa, Cusco, Tacna und Puno zu sp├╝ren gewesen, berichtete der Radiosender RPP.