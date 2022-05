Betrunkener Reiter stürzt vom Pferd – schwer verletzt

Ein betrunkener Reiter ist in Unterfranken von seinem Pferd gestĂŒrzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Nach Polizeiangaben vom Freitag zog er sich eine stark blutende Kopfwunde zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die LebensgefĂ€hrtin hatte den 57-JĂ€hrigen am Donnerstag in Aschaffenburg verletzt auf dem Boden liegend gefunden.