Nach dem Hochhauseinsturz mit zahlreichen Todesopfern im Iran dauern die Proteste im Land weiter an. In der s├╝dwestiranischen Stadt Abadan, in der das zehnst├Âckige Geb├Ąude eingest├╝rzt war, ging die Polizei in der Nacht erstmals mit Tr├Ąnengas und Warnsch├╝ssen gegen hunderte Demonstranten vor, wie die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete. Auch aus anderen St├Ądten der Provinz Chusestan wurden Proteste gemeldet.