Teheran (dpa) – Nach dem Einsturz eines im Bau befindlichen Einkaufszentrums im SĂŒdwesten Irans ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. Das gab Innenminister Ahmad Wahidi laut Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag bekannt.

Unter den TrĂŒmmern werden noch weitere Leichen vermutet. Erschwert wĂŒrden die Rettungsarbeiten durch Einsturzgefahr, so der Minister.



Medienberichten zufolge fĂŒhrten schlampige Bauarbeiten am Montag zu dem Einsturz in der Hafenstadt Abadan. Der Projektleiter und zehn weitere involvierte Personen sollen verhaftet worden sein. Der Besitzer der Passage kam bei dem Einsturz ums Leben.