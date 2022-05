Aktualisiert am 30.05.2022 - 11:17 Uhr

Flugzeugabsturz im Himalaya: Zwei Deutsche an Bord

Kathmandu (dpa) - Das Ausw├Ąrtige Amt hat best├Ątigt, dass an Bord des abgest├╝rzten Passagierflugzeugs im Himalaya auch zwei Deutsche waren. Man stehe mit den nepalesischen Beh├Ârden sowie den Angeh├Ârigen in engem Austausch und unterst├╝tze die Angeh├Ârigen konsularisch, hie├č es am Montag aus dem Ausw├Ąrtigen Amt.