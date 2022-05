Justiz BGH verhandelt zur "Judensau" an Wittenberger Stadtkirche Von dpa 30.05.2022 - 05:13 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine als ÔÇ×JudensauÔÇť bezeichnete Schm├Ąhplastik ist an der Stadtkirche von Wittenberg zu sehen. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa./dpa)

Karlsruhe (dpa) - ├ťber eine als "Judensau" bezeichnete Schm├Ąhplastik an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt wird heute am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. Ein Kl├Ąger will, dass das antij├╝dische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird.

Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzh├╝te als Juden identifiziert werden. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Schweins und blickt ihm in den After. Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet die "Wittenberger Sau" als "ein schwieriges Erbe, aber ebenso Dokument der Zeitgeschichte".

Kl├Ąger: "Ganzen juristischen Weg aussch├Âpfen"

Vor dem Landgericht Dessau-Ro├člau und dem Oberlandesgericht (OLG) Naumburg war der Kl├Ąger gescheitert. Dietrich D├╝llmann, der nach eigenen Angaben 1978 zum Judentum konvertiert ist und sich seither Michael nennt, ist fest entschlossen, auch im Fall einer weiteren Niederlage nicht aufzugeben: "Ich werde den ganzen juristischen Weg aussch├Âpfen", sagte der 79-J├Ąhrige der Deutschen Presse-Agentur schon im Vorfeld. Im Zweifel wolle er am Bundesverfassungsgericht und schlie├člich am Europ├Ąischen Gerichtshof f├╝r Menschenrechte vorstellig werden. Ob der BGH schon am Montag ein Urteil spricht, ist offen.

Dass sich der Bonner ├╝berhaupt durch die Instanzen klagt, ist nach seinen Worten eher einem Zufall geschuldet: In einem Artikel habe er vor einigen Jahren ├╝ber die "Judensau" gelesen, berichtete D├╝llmann. Damals habe es Demonstrationen deswegen in Wittenberg gegeben, an denen er dann auch teilgenommen habe. Dort sei er gefragt worden, ob er nicht juristisch gegen das Schweine-Relief vorgehen wolle.