Bangkok (dpa) - In Thailand werden zw├Âlf Menschen medizinisch beobachtet, nachdem sie in Kontakt mit einem Affenpocken-Patienten gekommen sind.

Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Symptome gehabt und diese erst sp├Ąter in Australien entwickelt, wo die Infektion dann best├Ątigt worden sei, hie├č es. Alle zw├Âlf Kontakte seien bislang asymptomatisch. Es handelte sich um Passagiere und Flugbegleiter. Insgesamt sollen sie 21 Tage medizinisch beobachtet werden. Jedoch sei das Risiko, dass sie sich angesteckt h├Ątten gering, so Pitthaya.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind in den vergangenen Tagen auch weitere F├Ąlle in Deutschland gemeldet worden. Es gab die Zahl der Betroffenen auf seiner Webseite am Montag mit 21 an. Die Nachweise stammen demnach aus Baden-W├╝rttemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Am Freitag waren dem RKI 16 F├Ąlle der Virusinfektion bekannt gewesen.