Dem Vorwurf, die Kirche w├╝rde Menschen aufgrund ihrer Sexualit├Ąt diskriminieren, k├Ânnten sie damit entgegen, dass man "einem Freund" sagen k├Ânne, was man "f├╝r richtig" halte. Ist Homosexualit├Ąt also nicht "richtig"?

Auf die Frage, ob man Homosexualit├Ąt "als Krankheit" bezeichnen w├╝rde, gibt das "You! Magazin" die Antwort: "Ich w├╝rde es nicht als Krankheit bezeichnen." Statt der wissenschaftlichen Begr├╝ndung, dass Homosexualit├Ąt keine Krankheit ist, erkl├Ąrt das Magazin: Sex sei angeblich nur zwischen Mann und Frau m├Âglich und von Gott so vorgesehen ÔÇô alles andere t├Ąte auch den Personen selbst, so die Autoren, nicht gut. Man solle stattdessen lieber im Z├Âlibat leben, wenn man eine "homosexuelle Neigung" habe.

In den sozialen Medien sorgt der in der M├Ąrz/April-Ausgabe ver├Âffentlichte Artikel f├╝r Aufregung: "Absoluter Witz. Da fragt man sich, wieso die Leute austreten", kritisiert ein Nutzer. "Und sowas wird von Steuergeldern finanziert", schreibt ein anderer. "Sowas sollte verboten werden", verlangt ein weiterer Nutzer. "Liebe deinen N├Ąchsten. Au├čer, er ist schwul", f├╝hrt ein anderer das zweite Gebot der Kirche fort.

"Das grenzt f├╝r mich an Kindeswohlgef├Ąhrdung"

Miki Herrlein, Pr├Ąventionsfachkraft (Gewalt gegen Kinder) und Mitglied der Initiative #outinchurch, hat nach eigenen Angaben bereits Dutzende der "You! Magazine" analysiert. Das Fazit: "Das ganze Magazin ist durchzogen von trans- und homofeindlichen Inhalten."

Es sei "perfide", in welcher Weise die Autoren und Autorinnen ihre "sexualit├Ątsfeindlichen und r├╝ckw├Ąrtsgewandten Haltungen" einbringen w├╝rden, so Herrlein zu t-online. "Das ist nicht nur zutiefst diskriminierend, sondern auch gef├Ąhrlich. Es ist hinl├Ąnglich bekannt, dass eine so sexualit├Ątsfeindliche Haltung auch Missbrauch beg├╝nstigt", warnt Herrlein. Immer wieder melden sich in der Kirche Betroffene von sexualisierter Gewalt.

Unter der Initiative #outinchurch haben sich im Januar 2022 zun├Ąchst 125 Mitglieder der Kirche zu ihrer Sexualit├Ąt, wie etwa Homo-, Bi- oder Transsexualit├Ąt, bekannt. Seit dem verzeichnet die Initiative immer mehr Mitglieder, die sich "f├╝r eine Kirche ohne Angst" und f├╝r Gleichberechtigung einsetzen. .Mehr dazu lesen Sie hier

Der Chefredakteur des "You! Magazins", Michi Cech, wehrt sich gegen├╝ber t-online gegen die Kritik. Man wolle zeigen, dass die Kirche nichts gegen Homosexuelle habe, "im Gegenteil". Man sei "├╝berzeugt, dass die Lehre und Botschaft der Kirche Sinn macht und uns n├Ąher zu Gott bringt, wenn man sich ehrlich darauf einl├Ąsst", so Cech.

Als katholisches Jugendmagazin gehe es darum, was die Kirche sage und nicht um die eigene Meinung. Darum werde auch kein Autor genannt. "Dass unser Artikel in unserem kleinen Jugendmagazin solche Wellen schl├Ągt, h├Ątte ich ├╝brigens nicht vermutet", so Chech.

Ob er die Kritik nachvollziehen kann? Es w├╝rde ihn zumindest interessieren, was an dem Text diskriminierend sein solle, so Chech. Auch sei er der Meinung, man solle mehr auf die "ehrliche Suche" gehen, "nach dem, wie Gott sich das Ganze gedacht hat".