Erstes Opfer des Grundschulmassakers in Texas beerdigt

Washington (dpa) - Eine Woche nach dem Massaker an einer Grundschule in der Gemeinde Uvalde im US-Bundesstaat Texas ist das erste der 21 Opfer beerdigt worden.

Die Zeitung "Texas Tribune" berichtete, Amerie Jo Garza sei am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zu Grabe getragen worden - drei Wochen nach ihrem zehnten Geburtstag. Die Trauerfeierlichkeiten w├╝rden sich ├╝ber zwei Wochen hinziehen. Eine zweite Beerdigung sollte nach Medienberichten am Abend stattfinden.

Der 18 Jahre alte Angreifer hatte am Dienstag vergangener Woche 19 Kinder und zwei Lehrerinnen get├Âtet, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Der Amokl├Ąufer hatte sich mit einem Sturmgewehr in einem Klassenzimmer einer vierten Klasse der Robb Elementary School verschanzt. ├ťber sein Motiv ist weiterhin nichts bekannt.

Die Polizei steht seit dem Einsatz wegen ihres sp├Ąten Eingreifens massiv in der Kritik. Erst mehr als 75 Minuten, nachdem der Sch├╝tze das Feuer er├Âffnet hatte, drangen Einsatzkr├Ąfte in das Klassenzimmer ein und t├Âteten den Amokl├Ąufer. Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung angek├╝ndigt.

Am vergangenen Sonntag hatten US-Pr├Ąsident Joe Biden und First Lady Jill Biden die kleine Gemeinde Uvalde besucht. Sie verbrachten mehrere Stunden mit Angeh├Ârigen der Todesopfer und mit ├ťberlebenden des Amoklaufs.

Der Amoklauf von Uvalde hat die Debatte ├╝ber eine Versch├Ąrfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Der Demokrat Biden hat sich daf├╝r ausgesprochen. Viele Republikaner sperren sich aber seit Jahren gegen strengere Regularien, wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren. Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausma├č an Waffengewalt zu k├Ąmpfen. Im Jahr 2020 waren Schusswaffenverletzungen Todesursache Nummer eins f├╝r Kinder und Jugendliche in den USA, noch vor Verkehrsunf├Ąllen.